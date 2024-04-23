7男女涉反恐例成首案　控方指被告擬設大細炸彈誘殺警

2019年有人涉嫌放置或引爆爆炸性裝置、管有手槍及串謀謀殺執法人員，事件中多人被捕，部分人被控串謀引爆訂明目標罪，違反《聯合國(反恐怖主義措施)條例》，是律政司首次引用該罪作出檢控，一旦罪成可被判終身監禁。涉案6男1女不認罪，案件今日(23日)於高等法院續審。控方讀出開案陳詞，提及被告計劃安置一大一小炸彈，小炸彈會先被引爆，當執法人員往大炸彈方向走，便再引爆大炸彈，大炸彈威力可在400米範圍內造成傷亡。

7名不認罪被告分別是張俊富(22歲，學生)、張銘裕(20歲，無業)、嚴文謙(21歲，學生)、李家田(24歲，無業)、賴振邦(29歲，技術員)、許湛榮(24歲，物業管理助理)及劉佩凝(女，24歲，無業)。

首6名被告同被控《聯合國(反恐怖主義措施)條例》下的「串謀犯對訂明標的之爆炸罪」，及屬交替控罪的「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」。6人另被控串謀謀殺香港警察。李家田另被控「意圖危害生命而管有槍械及彈藥」罪，劉佩凝則另被控「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪。

案件編號：HCCC164/2022、HCCC255/2023