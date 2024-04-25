稱國安法後見黎智英「以身作則」　陳梓華傾向繼續推動制裁

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今（25日）在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告、法律助理陳梓華續以從犯證人身份出庭作供，並首日接受辯方盤問。陳梓華坦言，國安法生效後，他見黎智英「以身作則」，故傾向認為需要繼續推動制裁。

審訊今日踏入第66日，控方今早完成主問，陳梓華隨即開始接受辯方盤問。擁有本港執業資格的新西蘭御用大律師Marc Corlett，代表黎智英盤問。陳梓華在盤問下同意，最後一次親身見黎智英，是在2020年6月16日，兩人在壹傳媒大樓見面。國安法生效後，他沒再見過黎，兩人無通電話，也沒經WhatsApp對話。除了7月12至13日，他跟黎智英談過民主派初選，他記不起在Signal跟黎有過其他對話。陳梓華稱，他在2021年2月涉嫌勾結罪被捕，同年3至4月，他同意做控方證人。

陳梓華同意，他讀過國安法後，得知之前有些屬合法的事變成違法。不過，他當時想，既然連黎智英「呢啲級數嘅人物」，都可以無畏無懼，以身作則，因此傾向認為需要繼續推動制裁。國安法生效後至他被捕，他沒有直接告訴黎智英，他或李宇軒會繼續做國際游說，推動制裁香港政府，黎智英也沒直接指示他，繼續進行或構成違反國安法的行為。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022