城巴輸入20名內地車長 首批5人最快下月底開工 只准駕非專營線

政府去年推出運輸業輸入勞工計劃，城巴證實，已透過計劃獲批輸入20名非專營巴士車長，首階段5名內地車長會陸續抵港，準備接受本地駕駛考試，強調內地車長按法例只會駕駛非專營巴士固定路線服務。有工會稱前日(23日)始獲城巴告知消息，批評沒提早諮詢工會意見。有議員期望當局做好把關，保障本地司機就業機會。

城巴證實旗下非專營巴士業務，透過運輸業輸入勞工計劃，在保障本地勞工優先就業前提下，試行輸入非專營巴士車長。經過嚴謹遴選程序後，獲批准輸入20名來自內地的車長，首批5名會陸續抵港，並準備接受本地駕駛考試。

城巴表示，非專營巴士業務廣泛，涵蓋巴士租賃、員工接駁車、觀光服務等。內地車長按法例只會駕駛非專營巴士的固定路線。城巴相信為非專營巴士服務輸入人手，有助釋放更多本地車長勞動力於專營巴士服務，另強調會持續全方位招聘車長。

翻查資料，城巴非專營巴士固定路線，包括往返沙田第一城和中環的88R居民巴士、往返第一城和藍田的61R居民巴士，以及無綫電視僱員巴士N628和628等。

城巴職工會理事長林乃華接受傳媒訪問時指，前日獲城巴通知20名外勞分階段來港，料駕駛61R及88R等非專營路線，最快下月初5人抵港；若通過考試料最快下月底開工，若未能通過考試則浪費住宿開支、薪酬等，認為應優先招聘本地人，又批評城巴沒就輸入外勞提早諮詢工會，不太尊重。

匯達交通(城巴)員工協會則要求城巴取消引入外勞，指該批外勞月薪約1.9萬港元，公司提供宿舍，從底薪扣除10%作租金，批評公司不提升香港員工待遇，但以更高成本聘請外勞，而且香港交通情況獨特，外勞能否適應道路環境仍存疑問。

議員顏汶羽指出，政府因應整個運輸業嚴重人手不足，設立行業輸入勞工計劃，重重把關，相信運輸署批准城巴輸入外勞，足以証明城巴已跟足程序。他又指，第一輪輸入外勞後，業內人手緊張情況依然嚴峻，但相信不論運輸署抑或僱主都清楚界線，而城巴輸入的外勞司機不會駕驗專營巴士，並期望當局把好關，以保障本地司機就業機會。