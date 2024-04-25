環保餐具供應商示範使用餐具　鋸扒時斷裂　花十秒才能鋸開

政府推行「走塑」第四日，坊間對新政策回響頗大。有人認為紙製餐具「用唔到」，尤其是液體類的器皿和餐具，例如紙製湯羹、吸管太易浸腍，過一段時間就無法使用。4個本地環保餐具供應商就為解市民疑慮，示範以食糯米雞、煮即食麵、飲珍珠奶茶等，希望增加市民對環保餐具的了解。不過有產品供應商現場「鋸扒」時，餐具斷裂數次，最後亦要花10多秒方成功「鋸」開牛肉。

其中1名本地環保餐具研發商行政總裁陳先生表示，有人稱紙製餐具會令食物「有紙味」，他強調情況無法避免，「膠都有膠味啦」；又指市民或要於政策下改變以往習慣，稱「有啲位要give in(讓步)」。他分享公司成功利用植物纖維，研發出不含任何塑膠及化學劑的器皿。他又指出，新植物纖維物料更比塑膠物料優勝，其抗拉力度(tensile strength)更是塑膠物料的三倍；而且用其製成的器皿更「可蒸、可焗、可叮」。以往不少紙製物料遇上高溫或液體會變形，他指新研發植物纖維已解決該問題，更於現場示範用自家植物纖維碗煮即食麵、沖咖啡。事後大約半小時，記者發現該器皿沒有被浸腍，硬度亦較一般紙製器皿強。

另一位產品供應商蘇先生就表示，政府現設的綠色餐具平台可為市民把關。他指出現有的餐具都要先交由政府檢驗，確認沒有含違規物料方可上架；他就展示一款「可組裝」環保餐具，餐具「可換頭」，變成其他用途。惟他於現場示範用環保餐具「鋸牛扒」時，餐具組裝部分斷裂。替換了兩套餐具後，他亦要花10多秒方能切開牛扒。

其餘兩位餐具供應商亦表示，餐廳要因應情況購入適合的餐具。例如早前網上流傳食糯米雞時用紙製產品「食唔到」，供應商解釋市面上有專門用作吃飯類和湯類的紙製匙羹，未來亦會研究引入可作多用途的餐具，便利餐廳。