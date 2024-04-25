國際發明展香港學生創佳績　中六生憑傷口感染檢測敷料奪金獎

「第49屆日內瓦國際發明展」於本月17至21日在瑞士日內瓦舉行。教育局委託香港新一代文化協會組織的「香港中學生代表隊」共派出3個項目參賽，與來自全球40個國家地區的大學及科技公司同台比併、交流切磋，最終榮獲1項金獎、1項銀獎及3項由「歐洲科學院」頒發的專項獎。來自聖保祿中學的中六學生郭美恩憑着「傷口感染檢測敷料」榮獲金獎；她解釋指傷口的pH值愈高即傷口屬愈鹼性，受到感染的機會就越高；而敷料中的天然pH顯示劑會按pH值顯示不同顏色，分析受細菌感染的風險，幫助用家及早發現並作出診治。

郭美恩指，發明「傷口感染檢測敷料」契機是在生物課時見到一些慢性傷口的照片，感到十分恐怖，故希望可發掘一種預防方法。她又指參加日內瓦發明獎主要是希望認識來自世界各地的科研人員，並與他們交流擴闊眼界，從未想過會奪得金獎。她又表示畢業後有意繼續往醫療方面發展，有意入讀本地的醫學院學醫。

榮獲銀獎的項目是來自弘立書院孫宇琦及汪涵睿的「麒瑞支付」項目，以電子支付方式取代嘉年華時使用的實體票券，既方便又環保。代表團領隊，新一代文化協會總幹事蘇祉祺認為對參賽學生而言過程比結果更重要；學生可豐富學習經歷，發現新問題時提出解難方法。小組參賽的學生則可學習團隊合作的技巧，提升協作能力、溝通能力以及跨學科解難能力。而在過程當中，學生國際視野亦有所擴闊，了解世界最先進的研究和發明，並提升綜合應變能力和表達能力，增強自信心和勇氣。