九巴推旅客日票無限任搭　周六起開售每張55元

九巴推出「旅客日票」，旅客可一日內無限次乘坐巴士。日票於本周六(27日)起在網上和指定銷售點公開發售，每張售價55港元，適用於九巴及龍運巴士逾450條路線，覆蓋全港各區。

旅客可選擇透過九巴手機應用程式App1933，在eCoin頁面選擇購買日票，輸入有效護照的首4個字母及數字後，可以電子支付方式付款。成功付款後，網上系統會發出16位啟動密碼，旅客可利用該密碼於eCoin頁面啟動日票，於上車時向巴士上的收費器掃描日票乘車二維碼即可。

另外，旅客亦可選擇到19個指定銷售點，包括落馬洲站總站、香園圍口岸巴士總站、機場(地面運輸中心總站)及港珠澳大橋香港口岸巴士總站等購買日票。購買時，旅客須向工作人員出示有效護照，成功付款後會獲發載有16位啟動密碼的卡片，同樣通過APP1933啓動後即可使用。

旅客可於啟動日票後24小時內，無限次乘搭九巴及龍運所有日間巴士路線、通宵巴士路線、由九巴及龍運營運的聯營巴士線班次、賽馬日馬場巴士專線、來往陸路口岸之B1及B9線及經機場及港珠澳大橋及東涌等路線，K12、K14、K17、K18路線除外。