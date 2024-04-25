各界質疑淫審處又亂評級　當局需檢討及改革

東方傳媒機構(下稱「東方」)檢舉的10條YouTube影片，均僅暫定類別屬第II類物品(不雅物品)，令教育界人士及學者質疑淫褻物品審裁處又亂評級。曾擔任淫褻物品審裁委員的教育政策關注社主席張民炳指出，其中東方檢舉的一條裸女用火棒指私處的影片應被評為暫定類別第III類別(淫褻)，一律禁止發布的淫褻物品，而裸女取心臟的影片更應該屬第III類別，該影片整體充滿恐怖感，直言：「影片係殘害女性，有佢被虐待追殺片段，面容痛苦，唔應該只刪除部分片段，應該評III級同移除。」

張續稱，該影片在表達及陳述已可評為暫定類別第III類別，執法部門似乎在此方面「關注少咗」，YouTube影片對青少年很大影響，尤其是健康成長方面，當局需檢討，就YouTube淫片氾濫問題提高公眾注意及增撥資源。立法會議員理應在立法會上討論相關問題，尤其是檢討判刑過輕及條例過於寬鬆等，冀透過加強罰則改善問題。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強亦認為警方要加強執法，當風化案增加，警方會加派人手捉色魔，但網上色情罪行卻執法不嚴，變相對社會的風氣都不太好。因此，他促請警方就YouTube違法影片要加強執法的力度。第二方面，淫審處根本需要改革，淫審處公開招募審裁員的做法不妥當，應採用以往的委任制，委任一些社會有名望、教育界或宗教界人士，並設立多層的評審制度，有多重的保障。

陳續稱，現時就算由媒體提出改革，政府卻對事件視而不見，責任就落在立法會議員身上，坦言：「咁班議員就要出聲﹗他們作為市民的喉舌，依家在咁嘅情況下更加任重道遠，當YouTube充斥咁多誨淫誨盜嘅影片，淫審處卻只評為II級，議員應為市民發聲，炮轟淫審處及提出改革。」他認為議員在事件上「少出聲」，因對YouTube投鼠忌器，或部分議員因自身是網紅，故對YouTube置若罔聞。