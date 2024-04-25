神舟十八號升空　遠赴太空天和核心艙

中國神舟十八號載人飛船周四（25日）晚上8時59分在內蒙古自治區酒泉衞星發射中心，由長征二號F遙十八運載火箭搭載發射升空。當入軌後，神舟十八號將採用自主快速交會對接模式，約6.5小時後對接天和核心艙徑向端口，形成3船3艙組合體。

在火箭升空前，酒泉衞星發射中心問天閣圓夢園廣場舉行周四下午舉行航天員乘組出征儀式，擔任指令長葉光富與另外兩名航天員李聰及李廣蘇領命出征，其中葉光富說：「總指揮長同志，我們奉命執行，神舟十八號載人飛行任務，準備完畢、請指示，中國人民解放軍，航天員大隊航天員葉光富。」

當儀式結束後，一眾航天員乘車離去。是次任務是空間站應用與發展階段第3次載人飛行任務，也是載人航天工程第32次飛行任務，主要目的是與神舟十七號乘組完成在軌輪換，在空間站駐留約6個月，開展空間科學與應用實（試）驗，實施航天員出艙活動及貨物進出艙，進行空間站空間碎片防護裝置安裝、艙外載荷和艙外設備安裝與回收等任務，開展科普教育和公益活動，以及空間搭載試驗，將進一步提升空間站運行效率，持續發揮綜合應用效益。

在軌駐留期間，神舟十八號航天員乘組將迎來天舟八號貨運飛船及神舟十九號載人飛船來訪，計劃於今年10月下旬返回東風着陸場。