歐洲議會譴責香港23條立法　外交部駐港公署批詆毀抹黑

歐洲議會周四（25日）通過決議，敦促香港政府釋放涉國安案的壹傳媒黎智英等人，並譴責香港就《基本法》第23條立法實施《維護國家安全條例》，要求歐盟制裁香港特首李家超等官員。中國外交部駐港特派員公署發言人周五（26日）對歐洲議會通過所謂涉港決議表示強烈譴責和堅決反對，批評議會詆毀抹黑香港國安立法，為反中亂港分子撐腰張目，叫囂對港制裁。

歐洲議會決議提到，《維護國家安全條例》是中國政府在港實施《港區國安法》的延伸，促請北京和香港撤銷兩項法律。決議指，《港區國安法》實施以來超過200人被捕，打擊香港民主活動、公民社會和媒體，對此感震驚，要求港府無條件釋放黎智英、李宇軒等人。決議還要求歐盟制裁李家超及其他官員，暫停與中國內地和香港的引渡協定。

駐港特派員公署發言人指出，歐洲國家本身建立了維護國家安全的嚴密法網，卻肆意詆毀其他國家和地區的正當立法，充分揭露其雙重標準和別有用心。香港是法治社會，香港特區執法和司法機關依法辦案是實踐有法必依、違法必究的法治原則，歐洲議會為違法犯罪者說項開脫，公然干預香港司法，是對法治精神的褻瀆和踐踏。歐洲議會公然叫囂制裁履職盡責的特區官員，不過是虛張聲勢的政治作秀，絲毫動搖不了中央和特區政府依法治港、維護國家安全的堅定決心。

發言人敦促歐洲議會切實尊重法治精神，恪守國際法和國際關係基本準則，立即停止干擾香港法治的徒勞之舉，立即停止威脅制裁的霸道行徑，立即停止以任何理由干預香港事務和中國內政。