通訊局確認發出7字頭流動電話號碼　59萬涉騙號碼遭暫停服務

隨着香港流動電訊服務的發展，社會對流動電話號碼的需求不斷增加，通訊事務管理局已陸續編配以「7」為字首的流動電話號碼，供新的流動電話智能卡(SIM卡)使用。就最近有市民反映收到「7」為字首的8位數字電話號碼來電，通訊局今日(26日)確認此為電訊服務供應商指配予新SIM卡的流動電話號碼，惟仍提醒市民應對陌生來電時刻保持警覺。

截至去年底，香港的流動電話服務用戶數目達2,440萬，約為人口的316%。就電話詐騙一事，通訊事務管理局辦公室已經落實不同措施以攔截可疑來電，電訊商亦已與執法部門建立聯絡機制，將涉嫌進行詐騙的電話號碼封鎖或停止該號碼的服務。

另外，通訊辦亦制定業務守則，要求流動服務供應商自去年6月30日起，監察自其網絡及系統打出的電話，一旦識別出懷疑詐騙電話的致電模式，便會採取適當行動，暫停向該流動電話號碼提供電訊服務。截至今年3月底，約有59萬個本地電話號碼因此被暫停服務。

通訊局又提醒，市民若收到陌生人來電，無論顯示任何來電號碼，都應該提高警惕，切勿向未經核實身分的來電者披露個人資料或轉賬金錢，以免蒙受損失。如有懷疑，應立即終止電話對話及向執法部門舉報。