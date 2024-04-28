調查指東涌河原生魚種續跌　環團促港府打擊非法排污

東涌新市鎮正在擴展，有環保團體調查發現，東涌河下游和河口的原生魚類物種數目呈下降趨勢；又指東涌河下游地區棕地及鄉村式發展持續帶來污染，令水質變差。團體今日(28日)促請港府建立以保育本地水生生物為基礎的水質指標，並主動巡查非法排污活動。

環團綠色力量在2018年至2023年東涌新市鎮擴展計劃工程開展前後共進行7次濕季魚類調查，發現於東涌河河口範圍錄得的原生魚類物種，由工程前的19至33種，跌至工程期間的13至16種，大約跌40%；而在東涌河口接讓西河下游河段範圍，物種則由10至12種，跌至錄得6至9種，跌幅亦近30%，反映整體河道生物多樣性下降。

綠色力量高級保育經理呂德恒表示，雖然魚類調查範圍並無與工程內河道範圍重疊，但原生魚類物種減少似乎仍受影響。估計由於工程平整土地時需移除植被，令表土容易藉雨水等進入河道，並在下游位置沉積，從而改變河道微生境，令魚類減少。呂又指，過去兩年曾多次發現下游出現水污染事件，相信非法排污亦令魚類減少，促請當局在工程進行時嚴格做好保育措施，並盡快完成工程，以及主動巡查東涌河附近範圍的非法排污活動。

另外，團體就最新東涌河水質調查發現，源自大東山的支流「東河」有較多鄉村式住宅發展和棕地作業，而下游水質持續惡化，尤其生活、工業污水污染物的氨氮(Ammonia nitrogen)及磷酸鹽(Phosphate)濃度升幅較源自鳳凰山幹流、較少發展的「西河」為多。因此團體相信附近村屋和棕地廢水污染嚴重損害東涌河生態。

綠色力量擔心污染情況隨着更多的發展而嚴重，促請港府效法內地和外國做法，因應本地水生物情況制定水質指標，以便有效監察水質對河流生物的影響。