九展張貼告示營運至6.30　下月仍舉辦數場演唱會及展覽

2021年以逾百億元易手的九龍灣國際展貿中心,向城市規劃委員會提出放寬4成建築物高度限制,以重建為地標甲級商廈項目。近日,營運方已在中心內張貼「結束營運通知」,內容指,九展將營運至今年6月30日,並感謝租戶與客人一直以來的支持,期望未來以全新面貌與市民見面。不過,根據九展官網的「活動日誌」,九展匯星Star Hall及展貿廳下月仍有數項展覽及演唱會活動,包括下月初的「第四十四屆婚展會2024」,下月中將舉行歌手周殷廷「WHO IS YAN TING LIVE 2024」演唱會及下月尾南韓團體BTOB「 FAN-CON [OUR DREAM] in Hong Kong」等。

翻查資料,九展總樓面約1,774,715方呎,當中約121,473方呎面積作工業展覽館用途。現劃為「其他指定用途」註明「工業展覽館及商業發展」地帶,發展商要求將建築物高限由100米(主水平基準以上‧下同),放寬至140米,計劃以現有的7.4倍地積比率,重建為3幢樓高24至26層的商業大樓,其中兩幢為相連商廈,寫字樓樓面約1,425,578方呎。而項目的3層平台層將作為工業展覽及商業零售用途,其中零售面積約227,663方呎。

發展計劃配合九龍東轉型為第二個核心商業區,增加甲級寫字樓樓面供應,並符合土地用途的規劃意向,保留與展覽或貿易有關用途。而放寬建築物高度限制有各種規劃及設計優點,如提供寬闊的樓宇間距,提供由地下至2樓多層園景區及3樓的平台花園,提供空曠空間和改善空氣流通度等。

議員鄧家彪表示,九龍灣國際展貿中心是香港社會的重要回憶,結束營運在即,令不少市民感到惋惜。鄧曾向運動業界了解,九展收費相比政府大型場館並不特別昂貴,但管理方式非常靈活,有利項目的宣傳推廣。有別於九展較尊重主辦方的做法,政府場館不准觀眾現場拍攝,也不容許主辦團體現場直播。因此,失去了九展,不同界別慨嘆難以找到替代。

鄧認為,九龍東作為第二商業核心區(CBD2),欠缺大型會議展覽場地,重建工程需要花費數年,加上經濟前景信心未足,重建進度未知會否受影響。他會關注九龍東的發展工作,監督落實重建項目,回應對該區「九展水平」的會展設施訴求。