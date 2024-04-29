法國研發AI遇溺偵測系統　下半年中山紀念公園游泳池試行

由於救生員長期不足，政府計劃引入人工智能系統(AI)加強救生服務和協助救生員工作，2023年泳季在觀塘游泳池試行人工智能遇溺偵測系統，政府指根據研發團隊提供的資料顯示，在2023年8月至10月試行期間，有關偵測系統準確度理想，而政府預計在今年下半年內，將在中山紀念公園游泳池試行另一款人工智能遇溺偵測系統。

在觀塘游泳池試行的人工智能遇溺偵測系統是由香港大學運動人工智能實驗室研發，透過安裝在水底及池邊燈內的鏡頭拍攝影像，分辨游泳者的動作和人體骨架，利用人工智能計算遇溺的概率及偵測泳客的位置。根據研發團隊提供的資料顯示，在2023年8月至10月試行期間，有關偵測系統準確度理想。

繼去年觀塘泳池試行AI遇溺偵測系統後，康文署安排在中山紀念公園游泳池試行另一款AI遇溺偵測系統。有關係統是由法國研發及引入，運用人工智能偵測科技，透過安裝在泳池上方天花或牆身高處的鏡頭拍攝影像，全方位監察及分析泳池內泳客的活動，並透過電腦分析，判斷泳客有否遇溺。有關遇溺偵測系統預計在今年下半年內開始試行。

翻查資料，2023年康文署救生員拯救事件，公眾泳池連同泳灘共70宗、溺斃事件共3宗；2022年拯救事件73宗、溺斃事件5宗；2021年拯救事件72宗、溺斃事件6宗。