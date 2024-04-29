陳梓華承認　協助李宇軒保釋期間離港

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今（29日）在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告、法律助理陳梓華續以從犯證人身份出庭作供，並接受辯方盤問。陳梓華承認有份協助李宇軒保釋期間離港。

辯方展示陳梓華在2020年10月、跟執法部門會面的謄本，顯示陳梓華當時說，自己沒有協助李宇軒離港。陳梓華今日承認，他確有協助李宇軒離港，自己跟執法人員講了假話。陳又稱，當初李宇軒獲執法部門批准保釋後，向他稱其電話已曝光，覺得陳梓華要走，另說自己需要支援，及需要安全屋。陳梓華承認，他曾跟李談及反跟蹤策略。隨後，一名叫「Cap」的男子為李宇軒安排船家及釣魚工具，好讓李能夠有籍口在船上。

辯方問陳梓華，有沒有叫李去台灣後，要向當地部門自首及尋求協助；陳今回答說不記得，並否認着李登上捷克官員的私人飛機。陳同意，李宇軒上船前，有跟他說準備離港。此外，陳梓華否認自己說過有一支勇武隊伍，否認曾經向李宇軒說，其勇武隊伍牽涉721白衣人事件、2020年邊境爆炸案等事件，亦否認說過有以色列軍隊幫忙訓練勇武。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022