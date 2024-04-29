鄉郊垃圾收集點僅5%設攝錄機　議員憂垃圾徵費後難執法

食物環境衞生署正逐步鄉郊設置新型密封式垃圾收集設施，並在部分垃圾黑點裝設攝錄機。不過有議員提到鄉郊攝錄機覆蓋率只有約5%，擔心覆蓋率不足下實施垃圾徵費，當局難以處理亂拋垃圾等問題。

食環署最新已在約150個鄉郊地點設置新型密封式垃圾收集設施，包括12部壓縮機及140個太陽能或腳踏式鋁質垃圾收集站，至2026年增設多的350個。而截至今年2月，署方在440個非法棄置垃圾黑點裝設攝錄機，當中約170個位於鄉郊地區。

議員陳振英在立法會食物安全及環境衞生事務委員會上提到，鄉郊地區共有3,100個垃圾收集點，但只有170個非法棄置垃圾黑點安裝了網絡攝錄機，覆蓋率只有5%，詢問當局在實施垃圾徵費後，會否考慮增加覆蓋比例。議員邵家輝亦問到，當局在徵費後如何找出未有使用指定垃圾袋的人。

環境及生態局局長謝展寰回應指，鄉郊地方違規棄置垃圾，難以即時得知、分辨，因此將來推行垃圾徵費，會主要放在宣傳和教育。食物環境衞生署副署長(環境衞生)姚繼卓則指，打算陸續增加設置網絡攝錄機數量，但坦言新界範圍非常大，利用網絡攝錄機覆蓋全部垃圾站的可能性不高。