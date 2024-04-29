黎智英聘洋大狀覆核失敗申上訴　法庭駁回指國安法條文清晰

壹傳媒黎智英被控串謀外國或者境外勢力危害國家安全等罪一案，他早前擬聘請英國御用大律師Timothy Wynn Owen(又稱Tim Owen)替他辯護，律政司反對，但由高院原訟庭至上訴終院均失敗。港府及後向全國人大常委會提請釋法，常委會於前年12月宣告，有關問題應先取得由行政長官發出的證明書。黎及後入稟高院，指國安委建議入境處拒批Tim Owen工作簽證是越權並申請司法覆核。高院原訟庭駁回其司法覆核申請，黎向上訴庭提上訴。上訴庭本月駁回上訴，今日(29日)頒判詞解釋判決理由，表示國安法條文清晰，國安委決定不受司法覆核。

上訴人黎智英，擬答辯人分別是維護國家安全委員會及入境處處長，律政司司長則被列為有相關利益人士。上訴方指，香港法庭針對國安委的決定仍具有司法管轄權，若有關決定屬於越權，司法覆核應該仍然適用，另法庭應要考慮內地法律專家就相關條文之解釋。

上訴庭指，根據國安法第14條，香港特區維護國家安全委員會相關工作不受香港特區任何其他機構、組織和個人的干涉，工作信息不予公開，委員會作出的決定不受司法覆核。上訴庭指，條文清晰，沒有任何灰色地帶，詞義不可能有其他解讀，法庭無需專家協助。上訴庭同意原審法官指，委員會決定並不受司法覆核，因此駁回黎智英上訴。律政司要求按彌償基準評定訟費，但上訴庭認為，雖然最終敗訴，但上訴方提出上訴並非不合理，故頒令以訴訟各方對評基準評定訟費。

案件編號：CACV 166/2022