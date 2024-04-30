中電再派百元消費券　58萬家庭受惠每戶獲2張

中華電力繼2021年及2022年推出中電消費券計劃，今年將第3度派消費券。近58萬個受惠家庭，包括低用電量住宅客戶和享有長者電費優惠的客戶，在本月中起已陸續收到兩張總值100港元的消費券，可於超過2,500間參與計劃的零售商戶和食肆使用。參與商戶類型涵蓋食肆、餅店、雜貨店、電器舖、藥房、理髮店和社企零售商店等。

中電今年透過中電社區節能基金撥款5,800萬港元，推出中電消費券計劃，向58萬個家庭派發消費券，刺激本地消費，為香港的餐飲和零售業注入動力。中華電力總裁羅嘉進表示，中電消費券計劃在2021年及2022年兩度推出，目的是在新冠疫情期間鼓勵市民外出消費。第三度推出消費券希望能刺激本地消費，緩解中小企面對的營運壓力，同時為香港經濟加添動力。

第3次參加中電消費券計劃的森林麵包始創人文敬龍則指，使用中電消費券購物的客人當中有不少是新客，光顧一次之後成為我們的「回頭客」、「熟客」。香港浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才認為，雖然目前經濟有待全面復甦，零售及餐飲業界正努力透過不同方式吸引市民留港消費，相信消費券能吸引受惠家庭光顧參與計劃的商戶，推動消費意欲，繼而產生乘數效應提振經濟。

收到中電消費券的家庭可於即日至10月31日，到超過2,500間參與計劃的零售商店和食肆使用消費券。參與商戶會在店舖外張貼中電消費券計劃標貼，讓受惠人士容易識別。受惠人士亦可掃描消費券上的二維碼，或瀏覽計劃專頁，查閱商戶名單及了解計劃詳情。