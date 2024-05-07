兩女之母疑因開漏藥致肝衰竭亡　死因庭陪審團退庭商議裁決

身為乙型肝炎帶菌者的兩女之母鄧桂思，2017年因腎病到聯合醫院覆診，惟該院兩名主診醫生疑因「開漏藥」，導致鄧婦出現急性肝衰竭，轉往瑪麗醫院兩度換肝後終死亡，終年43歲。醫務委員會2021年裁定兩名醫生專業失當成立，被判除牌但獲緩刑。之後兩人被控誤殺罪，後來獲撤控。這宗事件的死因研訊上月在西九龍法院大樓死因裁判法庭展開，至今日（7日）早上，陪審團開始退庭商議裁決。

本案研訊的對象是死者鄧桂思，她於2017年8月26日在瑪麗醫院死亡。今次研訊設5名陪審員，由死因裁判官周慧珠審理。兩名涉案醫生林治崑及陳小劍有法律代表出席，醫院管理局亦被列為有利害關係方。死因裁判官引導陪審團時指，陪審團可考慮3個選項，即死者死於不幸、死於自然或死因存疑。

鄧桂思的長女胡尚佑早前出庭作供指，母親生前為兼職清潔工，2017年2月左右起，母親身體不適，同年4月獲轉介至聯合醫院求醫，再轉至瑪麗醫院換肝，形容當時情況緊急。胡指母親首次換肝時情況較好，第二次卻神志不清。後來，她主動向醫院查詢時，才得知有醫生或沒處方抗病毒藥。胡質疑，聯合醫院為何沒主動告知她懷疑「開漏藥」的事情。

翻查資料，死者鄧桂思於2017年4月初乙肝病發，出現急性肝衰竭，需要換肝，她獲轉送瑪麗醫院治療，至同年8月病逝。兩涉案醫生於2021年被醫委會裁定專業失德，俱被判緩刑。2023年1月涉案的兩名醫生各被起訴一項誤殺罪，至同年8月，律政司指經考慮後，決定申請撤銷涉案的兩項誤殺罪，獲裁判官批准。

案件編號：CCDI 808/2017