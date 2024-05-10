慢病共治計劃40％完成篩查者患病　高出政府預期

慢病共治計劃數萬人參加，近半參與者有相關疾病。衞生官員表示比預期情況高，但確診比例偏高涉及多種因素，包括人群、性別、職業等。另外，香港基因組計劃也已招募約2.8萬人參加，近30%個案可找到致病基因。另一衞生官員表示，本港找到的治病基因比例略高於國際同類項目。該計劃能讓醫護人員針對一些罕見病有著更精準的診斷。

衞生官員表示，截至上周四(2日)，已經有約3.5萬人參與了慢病共治計劃，共完成篩查2萬人，發現有約8,000人患有高血壓或糖尿病等慢病。比例約40%，高出政府預期的30%。該官員指，結果反映計劃確實能提早識別患有慢病的市民，以達到「早預防、早發現、早治療」的目標。不過，官員認為，高於預期可能由於多方面原因導致，包括高風險人群會較為積極參加計劃。另外，在參加者中男性的人數遠不及女性，他估計與不同的社會因素有關，例如對健康的關注程度不同，或是有小巴、的士司機由於工作時間的原因未有時間抽空參加計劃。

在基因組檢測計劃方面，另一衞生官員表示，目前香港的基因組計劃已經招募到約2.8萬人參與，找到的致病基因比例達到28%，略高於國際同類項目的25%。官員還表示，基因組的檢測能幫助醫生對於某些疾病的診斷更精確，尤其是對於一些罕見病、遺傳病及一些未能及時確診的疾病。衞生官員稱，目前有7間公立醫院的醫生如果發現病人患上未能確診或與遺傳相關的疾病時，會轉介到基因組中心，進行基因排序。病人會同步繼續在醫院進行治療，如果發現基因組排序對病情有任何啟示，醫生會修正相應的治療方案，而病人不需要為此額外付費。

另外，有議員對個人資料的安全保障提出疑問，衞生官員指出，明白個人資料是重要問題，衞生部門也有就保護個人資料做各種措施，包括定期檢查及審查資料，同時資料亦會上鎖與去識別化。