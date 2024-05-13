和合石及哥連臣角靈灰安置所逾1.8萬龕位　今日起接受申請

食物環境衞生署今日起，將編配粉嶺和合石和東區哥連臣角新廈靈灰安置所合共逾1.8萬個新建的可續期骨灰龕位。有意為先人申請編配上述龕位的人士，填妥申請表格連同所需文件的副本須於6月12日或之前遞交，以免錯失是次編配龕位申請。。

由於兩所靈灰安置所可供編配的各類型龕位的數量有差別，並會直接影響獲成功編配龕位的機會。申請人在決定選擇申請哪一類型龕位時，可先參閱表格上相關資料，以衡量該申請獲成功編配的機會。署方鼓勵申請人透過網上申請，以免郵遞延誤，並隨即收到載有申請編號的確認回條電郵，方便日後跟進。申請人亦可以透過傳真或電郵、郵寄或親身到港島或九龍墳場及火葬場辦事處遞交申請。

在是次龕位編配中，和合石靈灰安置所第六期可續期骨灰龕位共有8,040個，當中包括8,000個標準龕位(4,000個禁香龕位及4,000個非禁香龕位)及40個大型龕位(20個禁香龕位及20個非禁香龕位)；而哥連臣角新廈靈灰安置所可續期骨灰龕位共有10,060個，包括10,000個標準龕位(5,000個禁香龕位及5,000個非禁香龕位)及60個大型龕位(30個禁香龕位及30個非禁香龕位)。