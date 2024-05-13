調查指逾7成外傭僱主遇無良中介選擇「啞忍」　反映保障不夠充分

有組織進行網上調查，發現多達62.8%受訪者認為外傭中介公司收費的服務費用不合理，受訪僱主當中有28.5%，即超過四分一僱主表示中介公司沒有列明每項收費。結果反映部分不良外傭中介公司可能故意或企圖隱瞞部分收費以從中圖利。另外，高達30.1%的僱主遇過中介公司教唆外傭跳工情況。 然而，由於僱主大多不懂得投訴途徑，多達71.7%受訪者「啞忍」了事，反映作為消費者的僱主在聘請外傭時沒有充分獲得保障。

有政黨下的婦女事務委員會以網上調查方式訪問503名外傭僱主，有21.7%受訪者認為應設立專責外傭事務部門，並增加違規罰則，反映當局雖然已積極加強各項打擊違規中介公司的措施，但不良中介仍游走於法規的灰色地帶，令僱主蒙受損失。

勞工處日前頒佈新修訂《職業介紹所實務守則》，完善了多項與外傭中介公司經營手法、收費，披露外傭個人資料等規定。委員會主席、議員葛珮帆指對新修訂表示歡迎並期望措施落實後可加強打擊不良中介及杜絕外傭跳工情況。不過亦指出仍有一些內容含糊，當中包括欠缺清晰指引，例如提早終止合約訂明退款或另選外傭安排；另外亦未有解決外傭驗身漏洞，建議新設外籍家庭傭工事宜監管局，統一處理相當事宜。