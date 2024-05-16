薪趨會將公布今年薪酬調查 公僕過去2年已連續加薪

薪酬趨勢調查委員會今日(16日)將簡介2024年薪酬趨勢調查的初步結果。雖然受到3年疫情打擊，面對龐大的財政赤字，但公務員在過去2年連續加薪。消息指，委員會初步調查結果顯示，高、中、低層公務員的薪酬趨勢總指標，分別為5.05%、5.35%、6.63%，扣減遞增薪額後，高、中、低層的淨指標，分別為4.01%、4.32%、5.47%。

2023至2024年度高層公務員加薪2.87%，低層及中層公僕加薪4.65%。立法會財務委員會昨日通過2023至24年度公務員薪酬調整，首長級及高層公務員加2.87%，中低層加4.65%，調薪對政府財政影響為每年115億港元。

薪酬趨勢調查委員會去年公布公務員薪酬調幅指標調查結果，高層公務員2.87%、中層4.65%及低層4.5%，而公務員調整薪酬的幅度，大多數按照薪酬趨勢調查結果調整，而中低層公務員會加幅一致。

在前年，調查公布的結果為低層及中層公僕分別加薪2.04%、4.55%，高層加薪更達7.26%，幅度遠遠高於中低層兼跑贏「通脹」，社會普遍批評加幅「離地」，最終行會通過高中低層公務員劃一加幅2.5%，但仍屬「逆市加薪」，若政府最終按今年結果定案，將為連續兩年加薪。

翻查資料，公務員薪酬自2000年開始僅凍薪6次、減薪4次，均處於本港遇上經濟危機的時刻。