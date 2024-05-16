流感爆發過去11日奪90命 公私營診所病例再創今年新高

衞生防護中心監察流感趨勢的最新數據顯示，本港流感確診率繼續上升，確診比率高達15.15%，公私營診所病例亦再創高峰期以來新高，死亡個案按周大增逾60%，過去11日（5至15日）已有90人感染後死亡。

中心的流感監測最新數據顯示，上周（5至11日）收集共10,640個呼吸道樣本中，1,612個驗出流感病毒，確診比率達15.15%，連續6個星期上升，亦高於9.21%的基線水平；甲型H1流感病例自2月初起持續增加，已分型的流感病毒檢測中，90%為甲型H1流感病毒。同期公院入院率為每1萬人口0.98宗，雖然比前一周稍低，但仍遠高於0.25的基線水平。

中心表示，定點普通科門診呈報的流感樣病例平均比率，為每1,000個診症14.8宗，與確診率同樣連續6周上升；定點私家醫生診所呈報的流感樣病例平均比率，則為每1,000個診症78.9宗，亦已連續3周上升，兩者均創年初踏入冬季流感高峰期以來新高。

中心又披露，上周錄得79宗嚴重個案，其中51人死亡，按周大增64.5%；過去11日則有137宗嚴重個案，其中90人死亡，同期錄得67宗學校及院舍爆發報告，共影響297人。