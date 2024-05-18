玩遊戲改善SEN兒童社交等　團體倡學校引入作輔助治療

近年特殊教育需要(SEN)學童問題受到關注，有社企聯同本地大學研究「遊戲治療」對SEN學童的成效，發現在治療師輔導下，SEN學童參與個別和小組遊戲時，加入遊戲形式的助學工具，可有效提升社交和控制情緒的能力。團體建議，學校可以考慮引入作輔助治療。

該研究有36名12歲以下，有情緒、社交或行為問題的基層兒童參與。首先由遊戲治療師與兒童進行個別遊戲治療，配合小量親子遊戲教育，兩者均會加入遊戲形式的助學工具，協助SEN兒童認識、辨認及表達情緒。然後他們就會參與32節，每節90分鐘的社交小組，在治療師輔助下提升社交技巧，建立良好關係並學習與人相處。結果顯示，個別治療和小組治療均有助SEN兒童改善行為問題。研究團隊指，經過遊戲治療後，兒童在社交能力、情緒及行為上都有改善。

團隊指，遊戲治療對SEN兒童的情緒、行為及社交能力有顯著成效；而研究中的個別及小組治療方案，對於改善SEN兒童情況具影響力。團隊建議學校和教育機構考慮引進遊戲治療作輔助，幫助情緒或社交需要的SEN學生。為推廣遊戲治療的應用，團隊建議政府鼓勵業界加強培訓，確保治療的質量和效果。