港九主要道路實測光纖交通系統　實時監察交通情況

有數據中心宣布啟用可進行量子位元(qubits)遠距離傳輸的新光纖網絡，全長53公里，橫跨九龍及香港主要道路成為首個由商界資助及可供量子通信研究的光纖網絡。研究團隊指可利用現有光纖網絡，不需加設硬件就能實時監測交通情況；團隊又研發出一款新芯片，體積約一枚硬幣大小，卻能達到每秒發送逾千部高清電影的傳輸率，望日後供數據中心使用。中心董事衛慶祥就建議政府，為量子研究領域提供優惠及資助。

中心宣布啟用新光纖網絡，支援量子通訊、光纖通訊及傳感，同時宣布捐贈總值900萬港元的網絡設施，供大學及研究機構使用，促進量子通訊及數據中心相關領域之研究。中心指，有關設施可推動量子通訊、運算以及加密等要求嚴格的技術領域，亦支援未來香港對高性能電腦和人工智能的需求。

研究團隊對「智慧實時交通監控系統(ITMS)」作研究，他們認為光纖網絡不僅局限於電訊，更可用於交通監控，以打造「智慧城市」。系統利用九龍及香港主要道路的光纖網結，實時收集車輛行駛時產生的特定位置振動信號，以發揮實時交通狀況監控作用。實驗為全球首個在大都會繁忙道路進行的光纖交通系統實測。負責研究的香港理工大學電機及電子工程學系副系主任劉伯濤指，該實驗展示了利用現有光纖，在不增加硬件投資的情況下，提供實時交通信息。

另一個研究項目則為「數據中心應用的高速數據傳輸器」，負責項目的香港城市大學電機工程學系王騁表示，新的光子芯片體積只有一枚硬幣大小，但能達致每秒6.48 Terabits (Tb/s) 的高速傳輸率，相當於每秒發送1,000多部高清電影。而且新芯片成本更低，效能更高，可為未來的數據中心奠定基礎。

衛慶祥建議，政府應考慮成立量子通訊研究諮詢委員會，為量子通訊研究計劃的贊助機構提供稅務優惠，或資助建設量子網絡，並將其延伸至更多繁忙地區，以鼓勵商界參與 。