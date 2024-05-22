金鐘前特首辦租金開支增逾百萬被質疑　政府：包清潔電費管理費

位於金鐘太古廣場的前行政長官辦公室開支急增32%，高達917萬港元，被議員狂轟不合理及「大花筒」。政府曾交代2022年前特首辦租金開支為443萬港元，相隔1年卻上升至567萬元，增加124萬港元，有議員質疑相差之大。政府回覆包括管理費、清潔服務及電費開支，亦會適時考慮租約期滿後的安排。

根據政府早前回覆立法會特別財委會的答覆顯示，前特首辦開支卻不斷飆升，去年花費約2,100萬港元，當中接近一半，即917萬元由前特首林鄭月娥的辦公室所花費，按年增幅達32%。當局又預料今年前特首辦總開支會再增5.1%，達2,207萬港元。

議員田北辰在立法會提出書面質詢，要求當局交代誰人決定租用金鐘太古廣場的辦公室為前任行政長官辦公室，以政府租用私人物業設置前任行政長官辦公室的理據。他又指政府在2022年10月26日回覆其質詢時表示，太古廣場的前特首辦每月淨租金約為37.7萬港元，而政府就2024/2025年度開支預算回覆時，指該辦公室於2023/‍2024‍年度的租金及相關開支為567萬港元，即平均每月47.25萬港元，兩者出現差異的原因為何。

他續稱，鑑於有意見指核心商業區寫字樓租金高昂，政府會否研究在太古廣場的前特首辦的租約期滿後，於現有政府物業內物色適合處所以設置更大的辦公室供多名前特首使用，以節省租金和行政成本；如現有政府物業內沒有適合處所，會否考慮在善用公帑的前提下，於位置優越的非核心商業區，例如灣仔北)購置符合配套設施和保安要求的處所，以設置更大的前任行政長官辦公室。

政務司司長書面回覆指政府在立法會特別財務委員會書面答覆中，指該辦公室於2023/2024年度租金及相關開支為567萬港元，有關數字除租金外，亦包括管理費、清潔服務及電費開支，而政府會適時考慮租約到其後的安排。

對於選擇金鐘太古廣場的單位，政府指堅尼地道28號的前特首辦，只能供最多三位前特首使用，並沒有額外地方可作設立第4位前特首的辦公室之用。考慮到該辦公室須切合前特首的身份，並符合在位置、交通、便利會見各界人士及保安等方面的運作要求，中環或金鐘被視為適合作設立有關辦公室的地點。由於當時該區沒有合適及可用的政府處所，因此物色了太古廣場一個可租用辦公室單位，在2022年5月起租用為前特首辦，租約為期3年。