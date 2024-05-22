壹傳媒違國安案庭上播片　黎智英：國安法摧毀法治

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今（22日）在西九龍法院（暫代高院）續審。庭上播放片段，顯示國安法生效後，黎智英主持節目，批評國安法摧毀法治；又接受《蘋果》員工訪問，謂他被捕不會影響壹傳媒運作。

審訊今日踏入第81日，控方繼續播放黎智英受訪片段。控方表示，將在結案陳詞階段中，列明控方依賴甚麼發言內容，來指控黎智英違法。今早庭上播放兩段片段，2020年8月，黎智英在線上節目「Live Chat With Jimmy Lai」中說，國安法摧毀法治，香港已經不再是我們熟悉的香港。黎稱，西方國家及國際支持很重要，又謂他不會離港，將竭盡所能，堅持及捍衞這場運動，而《蘋果日報》亦會繼續運作，但他們需要加倍小心，避免違法，因無人想做烈士。

另外，2020年9月《蘋果》網上發布的片段中，黎智英指，他被捕不會影響壹傳媒運作，如果累到壹傳媒前行政總裁張劍虹、壹傳媒高層周達權等坐監，他會覺得「過意唔去」 。片段所見，黎在壹傳媒大樓向員工說要繼續撐下去，稱「各自爬山，齊上齊落」。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4人同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022