教師語文能力評核試成績出爐　普通話聆聽與認辨僅4成人達標

教育局今日(20日)宣布，主要供現職教師及有志成為英文科或普通話科教師人士參加的語文能力評核試，2024年的考生將於明日(23日)起收到香港考試及評核局(考評局)寄出的成績通知書。本年度共有1543名考生參加英國語文科評核，2183名考生參加普通話科評核，當中，英國語文科卷別中，閱讀部分表現最好，有逾82%考生達到語文能力要求(三級或以上)。而普通話聆聽與認辨成績最差，達標率僅得4成。

按考評局數據，考生在英國語文科卷別中，閱讀部分成績最好，有1082人參加該部分考試，當中895人(82.7%)獲得三級或以上，其次為聆聽，78.6%達到語文能力要求，惟寫作部分表現最差，1177參與考生中，只有601(51.1%)達標。

至於普通話科卷別中，最低分是聆聽與認辨，1667名考生中，只有671人達標，合格率僅40.3%，低於一半。至於口語部分成績最好， 達到三級或以上的考生比例為83.9%。而課堂言運用方面，無論英語或普通話的達標率均超過9成。

教育局發言人指，舉辦語文能力評核的目的，是讓現職教師及有志成為英文科或普通話科教師的人士透過參加評核取得語文能力要求的資格，考生包括公眾人士及任教其他科目的教師。

考生在下星期一(27日)仍未收到成績通知書，可與考評局聯絡。如欲覆核成績，考生可於5月28日或之前辦理申請手續。提出覆核成績的考生，會在6月27日或之前獲個別通知結果。