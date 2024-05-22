私隱署裁定世界幣違私隱例　促停止收集巿民面容及虹膜影像

私隱專員公署今日(22日)裁定，「世界幣」項目（Worldcoin）在香港的運作，違反《個人資料（私隱）條例》，專員已向「世界幣」發出執行通知，要求停止以虹膜掃描裝置在香港收集市民的虹膜及面容影像。私隱專員鍾麗玲呼籲市民，如發現「世界幣」在香港仍存在虹膜掃描裝置營運點，請立即向公署作出舉報，以便公署採取執法行動。

公署於去年12月至今年1月期間，於「世界幣」在港的6個營運點共進行了10次「放蛇」行動，並於今年1月31日持法庭手令，進入「世界幣」項目在港6個分別位於油麻地、觀塘、灣仔、數碼港、中環及銅鑼灣的營運點進行調查，再經過兩輪查訊後，現已完成有關調查。

調查發現，參與「世界幣」項目的人士，需要讓有關機構透過掃描收集其面容及虹膜影像，以「驗證」人類身份及製作虹膜編碼，藉此獲取註冊身份，並可定期免費獲得虛擬貨幣「世界幣」。「世界幣」確認在香港營運期間共就8,302名人士進行面容及虹膜掃描認證。

公署認為，「世界幣」項目收集面容及虹膜影像並非必需，而且超乎適度，違反保障資料第1(1)原則的規定。而「世界幣」更會保留個人資料長達10年，以用作訓練核實身份程序的人工智能模型，公署認為時間過長，實屬過度保留個人資料。

公署續指，「世界幣」正不公平地收集個人資料，特別是《私隱聲明》和《生物辨識資料同意書》的內容欠缺中文版本，營運點職員亦不會向參與者解說或確認他們明白上述文件內容，更不會告知參與者向其披露生物辨識資料的風險，又或解答參與者問題。