輸入外勞計劃遭司法覆核　高院今駁回申請　認同政府諮詢合規

政府去年公布輸入勞工計劃，包括建造業、運輸業和一般低技術工種，於2019至2020年任勞顧會僱員代表的港九工團聯合總會主席李國強入稟法院，質疑政府作決定前沒有諮詢勞顧會，要求下令政府暫停輸入外勞。高等法院法官高浩文今日(23)頒下判詞，認為勞顧會並非法定諮詢機構，申訴人錯誤假定勞福局必須向勞顧會諮詢勞工議題，駁回司法覆核許可申請，即申訴人敗訴。

高浩文在判詞中又稱，認同政府計劃輸入的外勞數字，會衝擊本地就業市場，影響亦非微不足道，但勞顧會從來不是法定諮詢機構，政府提出的「補充勞工優化計劃」也沒有改變勞顧會角色，僅申請人錯誤認為政府諮詢勞工議題時必須諮詢勞顧會，政府推出計劃時已諮詢業界代表、立法會會議員及建造業議會等機構。

申請人在入稟狀中曾質疑輸入外勞決定違反《國際勞工標準》，法官反駁上述標準主要用作推動勞資及政府三方商討，毋須所有勞工議題一律採用，政府在商討重要勞工政策，例如最低工資時曾採用上述標準，足見政府肯定其重要性，因此駁回了有關申請。