港大牙醫學生反駁「臨床訓練不足」論　去年畢業生全數達標

當局擬修例落實本地牙醫學生實習，明年起本地牙科畢業生要在公營體系實習1年，又引述牙醫管理委員會反映，指香港大學牙醫學士課程存在結構問題等。港大牙醫課程的學生代表今日（23日）發表公開信，指課程的臨床培訓配額制度及評估標準均按牙管會評審的建議訂立，去年畢業生全數達標。今次當局決策影響學生的教育和職業規劃，促請當局就制定實習細節及推行時間表，與學生進行全面討論。

公開信以「香港大學牙醫學士課程學生」名義發表，提到有意見指學生臨床經驗「嚴重不足」，甚至有「消息人士」聲稱有個別學生「牙都未剝過」便畢業。信中反駁，2023年前脫牙已經是課程畢業條件之一。牙管會於2012、2017年及去年評審，均給予課程認可資格。

公開信指，去年起牙科學生必須完成基本治療項目和診治一定病人數量，方可畢業及獲發執業牌照，包括須進行假牙、杜牙根、脫牙、牙套等治療項目，每項均設一定數量要求，並需診治最少50名病人，要求高於今年QS世界牙科大學排名第7的瑞典卡羅林斯卡學院，以及第8的瑞士蘇黎世大學。信中引述紀錄，去年畢業的牙科學生全數皆達到牙管會所訂立的治療項目和病人數量，校方亦根據牙管會建議新增考核範圍，包括自明年畢業班開始，學生需遞交最少7份各長15至20頁的詳細病例報告，並需通過考核才能畢業。

公開信又指，今次決策影響學生的教育和職業規劃，有必要邀請學生參與討論，確保學生的觀點和需求得到充分考慮和尊重，亦曾多次呼籲當局增加諮詢渠道，並討論具體實習內容、執行細節和安排，但過去面對面諮詢機會有限，各持份者間未能有效溝通。

信中亦促請港府、牙管會和港大牙醫學院教職人員就制定實習細節及推行時間表，與學生進行全面的討論，並懇請港大牙醫學院院長就沒有知會學生有關課程評審工作的結果和課程所需的重大變動，給予牙科學生合理解釋及交代。