壹傳媒違國安法案續播片　黎智英訪談籲抗爭　強調國際支持重要

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今（28日）在西九龍法院（暫代高院）續審。庭上繼續播放黎智英訪談片段，訪談對象包括美國前陸軍副參謀長及英國政客。節目上黎智英呼籲繼續抗爭，並強調國際支持十分重要。

審訊今踏入第85日，控方繼續播放黎智英主持的線上節目「Live Chat With Jimmy Lai」片段來指證黎智英。2020年11月26日推出的節目，嘉賓是美國前陸軍副參謀長基恩（Jack Keane）。黎智英指，中央政府肯定想改變香港法律制度，將香港「法治」變成「人治」，猶幸很多法官仍堅持專業。黎說，香港人會擔心拜登對中國的手段相對特朗普軟弱，不會為香港「出頭」。就着中天新聞台不獲台灣續牌，黎說這是個很大的錯誤，因為民主社會應該容得下不同聲音，即使是為共產黨發聲。最後，他向觀眾表示，要保持樂觀，繼續抗爭。

2020年11月27日，黎智英跟組織「香港監察」創始人羅傑斯（Benedict Roger）線上對談。黎智英指，國安法下，香港人已很難組織遊行示威，隨着民主派議員被取消資格，立法會內亦再沒有反對聲音，他擔心世界會忘記香港，強調國際支持十分重要。另外，黎智英質疑，除天主教香港教區前主教陳日君外，教會基本上沒有人為香港發聲。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4人同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022