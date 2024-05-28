當局推贍養費調解計劃　議員建議設專局解決長期問題

現代婚姻經常出現離異情況，有關贍養費問題惹來社會關注。今日(28日)立法會一個委員會會議中，當局將由關愛基金撥款約3,600萬元推行「贍養費調解試行計劃」，預計3年可處理1200宗個案，約2400人受惠。有議員指試行計劃屬於短期措施，詢問政府有否研究設立一個專門的管理局，以作為針對贍養費問題的長期措施，亦有議員指跨境婚姻多，建議設立平台以處理粵港澳的跨境贍養費問題。

民政及文化體育事務委員會今日就推廣有利家庭的文化及推動婦女發展而作出討論。議員陸頌雄指基於各種原因，不少家庭出現婚姻離異，過去政府為此而設立5間共享親職的支援中心，對於今年下半年更會推廣贍養調解試行計劃，他表示支持，畢竟贍養費的爭議頗多，團體曾進行調查，發現有4成個案是沒有付足贍養費，當中更有8成多是礙於種種原因而沒有採取行動，以致當事人生活出現困難，即使法庭提出強制扣押入息令，然而限制多多，過程漫長，實際執行個個案可謂寥寥可數。他認為透過調解是好方法，詢問當局有關調解歸家庭福利會一個機構去做，如何與5個共享親職支援中心有效協作或結合，事關共享親職支援中心就是為離異家庭而設，且關係比較緊張，出現贍養費爭議亦比較多。他又指有團體倡議，長遠而言宜就贍養費而設立專門的管理局，詢問文青局有否就此而進行相關研究。議員陳曼琪亦指現時的跨境婚姻非常多，建議政府同內地政府或婦聯商討，成立支援跨境家庭事務三地社福聯動的機制，設立一站式平台處理跨境家庭問題。

民政及青年事務局局長麥美娟回覆，指政府非常重視贍養費問題，正構思方法協助離異夫婦妥善處理，而有關調解是短期計劃，統計處正就此進行收集數據，當局掌握足夠數據後考慮下一步是否成立部門或委會處理贍養費問題。至於贍養費跨境處理，政府會進一步研究。

民青局副秘書長歐陽力，指當局委任家福會作為調解試行計劃的執行機構，除了提供相關服務，還會同5間家庭支援中心、法庭或同贍養費爭議的相關人士做好溝通工作，讓有需要人士知悉有此計劃，另外，家福會亦會舉辦講座，宣傳有此調解計劃，以及評估有關計劃是否值得推行下去。