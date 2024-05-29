入境處正招聘事務主任　師兄姐教路要靈活變通

入境事務處入境事務主任公開招聘期即將結束。2名現職入境事務主任分享工作感受，指工作多元兼具挑戰，入職的6年多以來，各自在3個崗位工作，形容「不斷轉換環境令自己學到更多新嘢，更認識自己」，完成任務令他們更得到成功感。他們又分享並非首次投考便獲得取錄的「1 take pass」，並向申請人「教路」，要靈活變通，展現個人長處，面對失敗亦要再接再厲。

女子曲棍球港隊的鄭苑儀，本身是護士，2017年投身入境處，任職入境事務主任，入職時在簽證及政策部工作了約3年，而過去3年則在駐粵辦入境事務組工作，上月調回本港，在執法部專責調查組工作。鄭分享指，因為朋友均投身紀律部隊，令她開始了解入境處的工作，發現工作範疇廣闊，由市民大眾的出生、結婚，乃至出遊時需申證旅遊證件、出入境等，均會使用該處服務。由於她希望工作上能不斷轉換環境，令她能不斷學習，更認識自己，遂決定投考入境處。

鄭苑儀分享在駐粵期間，曾有港人在內地遇上嚴重交通意外，一死一重傷，接獲求助後她立即趕到醫院，見到傷者家屬正等候手術結果。她向自己說「一定要盡力協助死傷者及其家屬」，期間除了協助安撫家屬情緒，亦陪同他們處理死者後事等。傷者出院後，家屬特意撰寫電郵作出致謝，令她深受感動。

另一入境事務主任呂嘉陽亦作出分享，指他本身在音樂系畢業，主修二胡，在學期間已投考入境處，但當時因英語能力不足及面試表現問題，而未獲取錄。他畢業後為了改善英語能力，而到英國倫敦展開「工作假期」，「逼自己多聽多講」，終在第2次投考時獲得取錄。

呂「教路」指，該處較重視申請者是否靈活變通、勇於嘗試的人，舉例入境處不斷推出新服務，近年首次以外展形式，到訪全港過千間院舍協助長者及殘疾人士換證，期望加入的新血能有新構思。呂又提到面試期間，考官會提問一些難以回答的問題，測試申請者的抗壓能力，申請者需要冷靜應對，亦應時刻保持平常心。

鄭苑儀則提醒，申請過程中最重要是令考官認識申請者本人，盡量展現個人長處，答題時多以多角度思考。至於體能考核方面，呂嘉陽提到，眾多申請者失敗在於身體姿勢不準確，建議減慢速度，做對每一下動作。

入境處表示，在2023/24年度接獲逾6,300人應徵入境事務主任，最終取錄79人，全部均至少是大學學士畢業；今年的目標則是招聘100名入境事務主任，公開招聘申請期將在下周一(6月3日)結束。