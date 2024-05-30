議員試坐內地無人機安全穩定　倡港府推低空經濟助旅遊業

近年內地多個城市銳意發展低空經濟，多名議員本月分別3次先後到訪深圳鹽田、寶安、龍華區考察，並試坐無人電動垂直起降航空器。議員葛珮帆表示，無人機在內地已試飛3年，飛行過程十分穩定，反觀香港卻仍未起步，建議政府盡快成立「低空經濟跨部門工作小組」，制定低空經濟發展策略。

葛珮帆與議員劉家勳、姚柏良早前一同到大梅沙試乘無人電動垂直起降航空器，紛指飛行過程十分穩定，又指內地載人無人機已試飛3年，並在不同惡劣天氣下成功試飛，料今年6月可以正式啟動商業飛行，收費每程介乎200至300元間，相信可以成為吸引旅客的新旅遊項目。

葛又指，本港在低空經濟上游產業如設計及生產無人機方面難以超越深圳，但發展下游產業，如安保偵測應用、旅遊業品、疏導交通、降低物流及運輸成本、跨境交通等卻有很大的發展空間，在開拓國際市場方面亦有一定優勢，故建議政府盡快成立「低空經濟跨部門工作小組」，制定低空經濟發展策略。

姚柏良則指，香港旅遊業要升級轉型，必須引入新科技應用，為旅客提供新體驗，包括多使用無人機技術，並以創新手法加入香港特色元素，吸引旅客。他建議，除了匯演外，政府亦可考慮在旅遊景點設載人航空器觀光航線，如西貢萬宜水庫、地質公園等，讓旅客在空中遊覽。

他又說，不少企業對引入「觀光飛動器」感興趣，希望政府擔當馳援者和促進者角色扶助業界，共同推動科技創新旅遊業品，提升香港旅遊競爭力，以及拆牆鬆綁，提供便利准入渠道，為香港旅遊注入新元素，打造更多名片。