初選案兩人罪脫成國安法首例　官指難證曾簽或同意「墨落無悔」

泛民初選案裁決今日(30日)出爐，16名不認罪被告中，只有李予信及劉偉聰罪脫，其餘14人全部被裁定串謀顛覆國家政權罪成。法官在判詞中稱，由於無法證明兩人同意戴耀廷等籌劃的「35+」計劃，亦無法肯定兩人是否有簽署或同意「墨落無悔」聲明內容，因此裁定兩人無罪。這是自2020年6月30日《港區國安法》實施以來，首有被起訴國安法被告脫罪。

脫罪的劉偉聰則是大律師，曾任職暫委裁判官，及深水埗區議員；李予信則是前公民黨成員，曾任職東區區議員。兩人在審訊中均有出庭自辯。就着劉偉聰，法官在判詞中表示，雖然劉偉聰的名字出現在「墨落無悔」聲明中，但法庭無法肯定，是劉偉聰自己簽署，亦不能在毫無合理疑點下，斷定劉贊同無差別否決財政預算案。法官不能作唯一合理推論，指劉偉聰同意「35+」計劃，或有顛覆國家政權意圖，遂裁定他罪名不成立。

至於李予信方面，雖然法庭認為，2020年3月，他必定知道公民黨的立場，及前公民黨黨魁、本案認罪被告之一楊岳橋，曾提及否決預算案是「莊嚴承諾」。不過，法庭接納直至5月下旬前，他都無意考慮參加初選；他不曾出席由戴耀廷或區諾軒所籌辦的協調會議，亦不知悉公民黨內部有關簽「墨落無悔」聲明的事。控方不能證明李予信是有意簽「墨落無悔」。

另一方面，法官接納，李予信的政綱是用上公民黨的範本，作為遲參加者，李予信除了採用範本，相信別無選擇。事實上，國安法生效後，李予信便用上新宣傳單張，當中沒有提及五大訴求。李予信在初選選舉論壇中，也沒有提及要用否決權，迫政府回應五大訴求。綜合上述原因，法庭不能肯定他是「35+」初選計劃一分子，或有意圖顛覆國家政權，裁定他罪名不成立。