5.31世界無煙日　湯修齊指勿輕信轉食電子煙「減害」

今日(31日)是世界無煙日。香港吸煙與健康委員會連續第4年舉辦「無煙跑服日」，邀請全港市民穿上跑服或運動服，推動公眾人士共同宣揚無煙信息，鼓勵吸煙人士以做運動戒煙，提高戒煙的成功率。活動獲得近140間公司、機構、非牟利團體、醫院及學校全力支持，動員約1.3萬名員工、會員、老師及學生參與，一同實現零煙害願景，保障市民大眾，尤其是下一代的健康。

委員會今天到訪一間幼稚園，與學童一起做運動及分享吸煙的禍害，從小培育下一代的無煙意識。委員會主席湯修齊表示，今年世界無煙日的主題是「保護年輕人免受煙草業的干擾」，為了自己和下一代的健康，呼籲大家同心協力，提防小童及青少年吸食第一口煙，同時鼓勵身邊的家人朋友做出正確選擇，儘快戒煙。

委員會主席湯修齊指，學校、社福機構等，不應接受有關組織的贊助，保護年輕人免受吸煙禍害。他指，煙草商透過成立或提供資助營運偽禁煙組織，實際上傳播「減害」訊息，例如建議吸煙人士轉食電子煙，學校、企業及機構勿輕信。

委員會強調，控煙是一場耐力賽，煙草商以層出不窮的手法阻礙控煙的推展工作，包括成立前線組織反對控煙政策；以資助形式操縱科研數據，誤導公眾吸煙的害處；透過市場行銷與公關策略，意圖營造「社會責任」的形象，宣傳吸煙。《世界衞生組織煙草控制框架公約》第5.3條訂明，各國政府應該採取行動防止控煙政策受煙草商或其他既得利益者影響。