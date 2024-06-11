都大與博愛醫院合作　護理學生可於院舍實習累積臨床經驗

社會人口老化，本地護理人手短缺。為培訓人才，都會大學就於6月7日與博愛醫院簽訂合作備忘錄，安排都大學生於轄下護養院、護理安老院及日間護理中心進行實習，吸取臨床經驗。雙方亦將於學術研究、專業課程發展等範疇合作，培育護理人才，推動業界發展。

學生實習過程中，將會在專業指導下，進行臨床及前綫護理安老工作，同時更深入了解老年護理工作的實況和前景，為日後投身院舍工作做好準備。雙方亦將開展聯合研究項目，分享研究數據及資料，並舉行研討會，促進學術領域的交流及合作。另外，亦會為策劃及發展護理課程交換意見，訂定更切合本港護理專業需要的課程，培訓專業護理人員，應對本港有關人員短缺的情況。

都大校董會主席黃天祥表示，校方一向積極與業界緊密合作，為學生提供實習及培訓機會。此次合作能達致資源互補及共享，讓學生獲益良多。他又指，博愛醫院在護理安老領域深耕多年，此次合作定能為學生提供更多寶貴的臨床實習機會，為本地護理專業培訓新血，應對本港護理業界的需求。

博愛醫院董事局主席周駿達就指，博愛醫院的硬件設備，正好配合都大學生參加實習，為醫護界培訓專業人才。接受培訓的學員將會到院方轄下安老院舍護養院、護理安老院、日間護理中心等真實醫療環境中實習，累積臨床經驗，並同時與經驗豐富的護理人員及醫療團隊合作，提升學生對醫療和照顧服務的知識。