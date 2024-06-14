啟德體育園明年上半年啟用　園區將試辦活動測試交通等配套

啟德體育園啟用在即，跨部門小組今日(14日)下午舉行第一次會議，港府表示體育園工程進展良好，符合預期，公眾運動場、室內體育館及主場館的主體結構已完成，正安裝屋宇設備、測試系統、綠化行人道等，預料年底落成，明年上半年啟用。正式啟用設施前，園區會先試辦活動以測試設施及交通配套，並測試指示路牌是否清晰，確保啟用後運作順暢，包括公眾散場後搭乘交通工具順暢。

港府提到，主場館能容納5萬名觀眾，活動後的交通配套至為重要，已一直與執法部門商討安排，又指從主場館步行至附近的港鐵宋皇臺及啟德站均需10至15分鐘，觀眾亦可步行到彩虹站乘車，屆時園區亦會有巴士、的士接載觀眾，部分觀眾或會留在園區消費，相信安排足以疏導觀眾。

當局又指，跨部門小組會聯同體育園管理公司、交通營運商及活動舉辦者制訂機制，因應活動規模、人數等部署，加強鐵路及巴士服務等，亦會設聯合指揮中心，確保參與活動人士有序進出體育園。他續稱，體育園管理公司已與200多個活動機構接洽，機構均有意在園內舉辦活動，而港府明年11月亦會在園區舉辦全國運動會。