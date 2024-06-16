逾8成青年仍認同香港為美食之都 惟因租金成本等受挑戰

調查指逾8成青年仍認同香港為美食之都，但租金成本等卻備受挑戰。

香港過往有美食之都之稱，近年卻面對不少挑戰，有調查指出85.8%受訪青年仍然認同香港是一個美食之都，而最能代表香港的美食則分別為「蛋撻」、「菠蘿包」及「雞蛋仔」。另外，67.5%青少年認為「多元飲食文化」是本港作為美食之都的主要優勢，但卻會因為「租金昂貴」(64%)、「食材成本高」(47.3%)，以及「周邊地區競爭」(39%)而受到挑戰。

香港青年協會青年研究中心成立的「青年創研庫」以實地意見調查方式，於2024年4月11日至22日期間，訪問了520名18至34歲香港青年。其中86%受訪青年認為「美食旅遊」是具潛力發展的領域，而逾9成青年認為本港飲食文化應朝向「實踐環境可持續發展」及「推廣健康飲食」方向發展。

然而，受訪青年對從事食物行業的興趣普遍不大，以10分為滿分平均只得4.96分，不過對行業發展前景的信心則稍高，有6.04分，50.8%青年認為改善行業人工、福利等就業環境能鼓勵青年加入相關行業。

青年創研庫經濟就業組副召集人翁德建認為，有關食品及美食的推廣發展涉及多個部門及組織，有關政策和資訊較分散，建議當局設立「香港美食發展專組」，更進取地統籌本地美食及食品發展策略、聯繫業界及人才推動「旅遊+美食」融合，並專責督導宣傳推廣計劃。