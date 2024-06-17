港府發表氫能發展策略　原則上同意14試驗項目包括洗街車

港府今日(17日)發表《香港氫能發展策略》，預料下半年首個公眾「加氫站」將投入服務，屆時食物環境衛生署試驗3輛氫燃料電池洗街車；港鐵亦計劃以非載客形式測試氣能源有軌電車，亦已制定時間表推進氫能發展。

環境及生態局長謝展寰表示，由十多個政策局及專業部門組成氫能源跨部門工作小組，現時原則上已同意14個試驗項目，亦參考內地及海外相關法規和標準後，針對本港環境，制定適用於試驗項目的暫行標準，包括氫燃料車輛及維修工場實務守則、加氫站實務守則等。

當局會在明年上半年提交修訂法例建議，為規管用作或擬用作燃料的氫氣的生產、儲存、運送、供應及使用提供法律基礎，並且在2027年或以前，預備對接國際氫能標準認證，同時推動區域合作、境外投資、共同開發和輸入氫能。

氣候變化專員黃傳輝則指，當局亦已就修訂《氣體安全條例》(第51章)開展準備工作，提供規管用作或擬用作燃料的氫氣的法律框架，確保有法可依。對於氫能車受制現行法例未能進入隧道，他提到，專家分析指隧道風險與石油氣等石化燃料相若，只要保持一定交通距離，安全風險可控，會在修訂法例上調整現行政策。

落實《氫能策略》方面，港府指會擴大跨部門工作小組的職能，負責統籌制定和持續優化氫能應用的相關技術標準及指引；為各項氫能使用的廣泛應用及商業化路徑提供建議；就氫能應用在本地的基建發展及人才培訓作出支援；協助氫能應用普及化的推廣；以及定期檢視進展和更新《氫能策略》。