廣東院舍照顧服務計劃　政府探討擴展至所有領取綜援長者

勞工及福利局局長孫玉菡接受電台專訪時表示，政府正探討將「廣東院舍照顧服務計劃」擴展至所有領取綜援長者，並目標於年內或明年上半年，將計劃擴展至純內地機構營運、至少有兩年經驗和評級達四星以上的安老院舍，令市民有更多選擇。

搶人才方面，孫亦透露，政府計劃未來一年將集中於東南亞和歐洲招攬人才，預料首站為馬來西亞，因當地民眾同時精通英語、廣東話和普通話，相信有不錯的人才儲備，人才服務辦公室將於下半年展開相關工作，又指目標不僅限於個別專業範疇。

至於歐洲，孫指有很多金融和創科專才，值得嘗試招攬。他認為，全球正面對地緣政治問題，但非每處都有發展機遇，相信香港有非常無限的機遇，故需要「走出去」向海外人才宣傳講解。

職安健安面，孫玉菡表示，職安健罰則自去年4月底提高，但早前仍然發生多宗嚴重工業意外，當局將積極考慮循可公訴程序檢控；又指涉及高處墮下的工業意外很普遍，政府將持續透過科技手段，提醒前線工人做足安全措施，惟重申推動工業安全需多管齊下才有理想進展。