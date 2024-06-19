日本食人菌個案上升　港防護中心籲市民外遊注意

暑假將至，大人細路把握時間想飛就飛。衞生署衞生防護中心今日(19日)呼籲計劃外遊的市民，應注意目的地的傳染病情況。中心特別提醒預防甲型鏈球菌(日本稱食人菌)及蚊傳疾病。

鏈球菌中毒性休克綜合症在日本的個案自2023年起有所上升。根據日本厚生勞動省的資料，截至本月2日，日本於今年錄得977宗個案，超越去年941宗的最高紀錄，以及2019年至2022年每年622至894宗的數字。歐洲最少5個國家的侵入性甲類鏈球菌感染及猩紅熱個案亦有所上升。

防護中心表示，鏈球菌中毒性休克綜合症個案上升可能是由於放寬新冠病毒防控措施後，感染各種呼吸道疾病的個案上升而引致。食人菌感染由一種存活於咽喉和皮膚表面的細菌引起，該細菌可透過飛沫及接觸傳播。甲類鏈球菌感染可引起輕微的疾病，例如咽喉炎、膿皰瘡和猩紅熱，以至侵入性甲類鏈球菌疾病如壞死性筋膜炎和鏈球菌中毒性休克綜合症。

另外，根據世界衞生組織的最新監測數據，部分亞洲地方和美洲地區與去年同期相比，今年錄得的登革熱個案顯著增加。美洲地區共錄得超過800萬宗個案，創歷史新高。中心提醒市民，慎防蚊傳疾病如登革熱、日本腦炎、寨卡病毒感染、瘧疾等。