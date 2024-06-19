本地第2宗登革熱案　天瑞(一)邨住客及病人同事暫無懷疑個案

本港昨日(18日)錄得今年第2宗本地個案，54歲女病人居於天水圍天瑞(一)邨。衞生署衞生防護中心今日(19日)更新調查情況，該病人的一名家居接觸者的血液樣本無驗出登革熱病毒，天瑞(一)邨逾2,600名住客未有發現懷疑個案，病人工作的同事現時沒有出現病徵，並正接受醫學監察。

根據最新的流行病學調查資料，中心迄今未有發現新增的相關個案。截至今日下午六時，中心已聯絡該名病人的住所超過1,000個住戶的逾2,600名住客，當中未有發現懷疑個案。中心聯同食環署人員已於今日晚上於天瑞社區中心舉辦健康講座，同場亦為出現相關病徵的當區人士進行免費登革熱抗體檢測。中心呼籲曾到天水圍天瑞(一)邨並出現登革熱病徵的人士致電衞生防護中心熱線。

病人在香港國際機場超級一號貨站的一間公司工作，並因工作需要間中會到機場的國泰貨運站和亞洲空運中心。病人的同事現時沒有出現病徵，並正接受醫學監察。衞生防護中心聯同食環署人員今日到相關地點視察，並建議有關處所負責人加強防蚊措施。中心並已聯同香港機場管理局向機場員工發放相關資訊及會向有關工作地點的工作人員安排健康講座。

病人表示潛伏期內，曾於乘搭巴士往返工作地點時被蚊叮。中心今日亦到該路線的巴士上視察清潔營辦商人員的滅蚊工作，而運輸署亦已要求巴士營辦商適時加強防蚊措施。