逾6萬私家車合資格港車北上　當局稱向有關部門反映塞車嚴重

「港車北上」自去年7月實施以來，上月港珠澳大橋的雙向車流量達約36萬車次，日均約1.2萬車次，較去年同期上升約120%。運輸及物流局指，港澳政府已同意進一步增加私家車配額，包括5,000個港車配額。有議員關注港珠澳大橋塞車情況嚴重，現有配套或不足以應付增加的車流。運輸及物流局表示，港府正積極與相關部門合作，確保大橋的交通流暢。

立法會交通事務委員會今日(21日)討論連接陸路口岸交通安排。當局向立法會提交的文件指出，「港車北上」去年7月實施至今，已有逾6萬輛香港單牌私家車合資格經大橋出行。大橋的使用量亦屢創新高，上月大橋雙向車流量共約36萬車次，「港車北上」佔每日大橋車流量約36%。

港澳私家車常規配額方面，港澳政府同意進一步增加配額，包括5,000個香港配額，並按需求及實施情況分階段予以發放。為進一步用好大橋及促進港澳之間的人員流動，當局正考慮劃出一部分新增配額，開放予所有香港永久性居民和香港註冊公司申請，，即有關申請者不受現時申請資格所限，並會適時公布有關申請詳情。

議員盧偉國指出，「港車北上」需求殷切，惟旅客上落配套不完善、出現車等人的情況，加上稍後實行的「 粵車南下」，問到整體大橋運作配套有何具體改善工作，以防「自駕體驗變成塞車體驗」。運輸及物流局副秘書長麥震宇回應指，珠海口岸處理的車流量及客流量特別大，澳車北上、港車北上，及港澳與內地的雙牌車全部要經珠海口岸。港府有與珠海口岸及有關當局反映關注及意見，冀令市民有更好的出行體驗。

議員張欣宇同樣關注大橋的塞車情況，他提到，假日金巴需求旺，問及當局會否考慮推動金巴自動駕駛，料有助於出行高峰更靈活調派人手。麥震宇表示，大橋的當日最高車流量紀錄發生於今年2月13日，即年初四當日，達20,326架次。當局一直與香港及珠海相關部門聯繫，並採取多項措施紓緩問題，包括調撥口岸人手、發布即時通關資訊、現場疏導等。至於自動駕駛方面，麥強調「若果有呢個機遇，我哋一定會掌握」 。

香園圍口岸是港人北上最常使用的陸路口岸之一，現有3條巴士路線前往口岸。議員李梓敬關注，當局會否考慮再增設一條路線，由馬鞍山開往香園圍口岸，途經白石角或大埔其他地方。麥震宇稱，現時行走沙田、大埔及北區的B7、B8巴士路線，已途經主要交通交匯處及區份，在假日或平日繁忙時間有不少人使用，當中包括轉乘的乘客。署方會再作檢視，視乎路線客量、口岸設施的承載能力等，再考慮會否增設路線。