質疑修訂保護海港條例政府取締法庭　組織直指笑話

發展局擬修訂《保護海港條例》，建議財政司司長可就符合指定條件的工程獲批出豁免。保護海港協會對修訂表示質疑，認為應保留由法庭評估填海需要，不應改由當局或行會進行評估，副主席徐嘉慎指出《保護海港條例》是經法庭去控制政府，由法庭保護海港，形容修訂是「狐狸想吃雞仔，由狐狸做回保護雞仔」，認為是一個笑話。

徐嘉慎續指，海港應屬於廣大市民而非政府，應是由政府證明大型填海工程是否符合公眾利益一點，而非由公眾提出證據證明無填海必要。他又表示，過往條例規定每次大型填海需交由法庭處理，修訂建議跳過法庭，於立法會處理，質疑修訂賦予政府取締法庭地位的權利，又指協會已去信特首及政府部門，惟得到「修訂對公眾利益無太大影響」的回覆。

本港在1997年通過《保護海港條例》。港府在去年擬修訂條例，建議符合指定條件的工程可獲批出豁免，原定去年提出的建議沒有規定非永久性填海的總時長，惟在諮詢後改為最多7年及延期1年。海濱事務委員會主席吳永順認為「7+1」方案較以往肯定，但時間仍屬偏長，且對海濱干擾大，希望政府解釋背後理據。