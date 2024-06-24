網約車規管研究下月公布　Uber稱未獲諮詢　強調非與的士敵對

港府下月將公布網約車平台規管框架，網約車平台Uber表示，一直有嘗試就網約車議題與政府接觸，惟雙方至今仍未有機會進行溝通，又指平台自2014年進入香港市場，已有超過400萬乘客人次使用平台服務，活躍私家車及的士司機數量有5位數字，直言平台已成為港人生活不可或缺的一部分，期望在新規管框架下，網約車平台仍能維持彈性，容許私家車司機靈活地利用空餘時間載客。

Uber香港區總經理鍾志霆表示，平台自2014年進入香港市場，至今已有超過400萬乘客人次使用平台服務，近90%乘客歡迎平台在港提供服務。司機用戶方面，私家車及的士司機數量有6位數字，當中活躍司機數量達5位數字；有75%的司機享受透過平台駕駛，最滿意的是靈活的收入機會以及「自己做老闆」的感覺，另有超過70%士司機稱加入平台後收入有提高，駕駛更愉快。

提到網約車平台規管框架即將公布，鍾志霆表示，一直有與不同的持份者溝通，亦期望與政府就網約車規管進行溝通，惟至今仍未有機會，僅能從媒體報道獲悉相關資訊。他表示，平台與的士業非敵對關係，自2021年收購HKTaxi以來，一直擴大與的士業的合作，香港亦是全球最大的Uber Taxi市場之一。

他續指，平台在全球1萬個城市提供服務，認為網約車服務可以很安全，同時亦可與的士業共存。他提到，網約車在香港合法化的確存在挑戰，但參考其他地區的做法，以澳洲為例，當地政府規定，每次的點對點出行均多乘客「收多幾蚊」，額外徵收的費用由政府負責管理，並統一向的士司機分發。新加坡方面，網約車司機則需每年向政府提交驗車報告。

此外，現時私家出租汽車許可證上限1,500個，有意見認為，僅容許持有相關牌照的私家車司機載客。鍾志霆強調，網約車的特點是夠靈活，而彈性是網約車的必須存在的核心價值，當中包括車輛數量，以及司機可自由選擇何時載客。他提到，平台擁有豐富的軟件經驗，希望可與業界以至的士車隊合作。