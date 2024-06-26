戴耀廷代表稱其非扮演主導角色　官質疑說法拒絕接納

參與2020年立法會初選的47名泛民人士，涉嫌串謀顛覆國家政權而遭起訴，被指是始作俑者的戴耀廷等共31名被告認罪，14人經審訊後被定罪。45名罪成被告，今（26日）繼續在西九龍法院（暫代高院）求情。戴耀廷代表資深大狀力陳，戴耀廷在國安法生效後，並非扮演主導角色；又認為戴在國安法前的行為不應被納入量刑考慮。但法官質疑說法，拒絕接納。

資深大律師黃繼明繼續代表戴耀廷求情。黃繼明指，本案不是道德或政治審判，而是基於法律。誠然，國安法生效前，戴耀廷在初選計劃中或扮演主導角色，但被告的作為當時並不違法，法庭在量刑時不應考慮該些作為。而國安法生效後，初選其實已經完結，戴耀廷不再是計劃領導者。事實上，本案違法之處不在於初選，而是無差別否決財案。戴耀廷既不會出選立法會選舉，也無法控制其他人會否否決財案。

法官質疑，初選及無差別否決財案是相連，不能分開；強調把國安法生效前的行為納入量刑考慮，並不等於懲罰該些行為。法官又舉例指，如果某人計劃搶劫銀行一年才落手犯案，那法庭判刑時是否不應顧及籌謀的時間？黃繼明回應說，對法庭以此作類比有保留，因為搶劫罪本身一直屬犯法。法官最終裁定，不接納戴耀廷在國安法生效前的行為與量刑無關，也不接納國安法生效後，戴在計劃中沒有或只扮演小角色。

案件編號：HCCC 69,70/2022