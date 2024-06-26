935間學校加入姊妹學校計劃　19/20學年起津貼開支均逾億元

教育局於2004年推出姊妹學校計劃，鼓勵香港與內地學校締結為姊妹學校。立法會議員郭玲麗今日(26日)就相關議題的數量及獲批津貼籌辦的活動數目等向教育局提書面質詢，當局回覆指截今年5月，共有935間本港公營學校(包括特殊學校)與內地學校結為2,933對姊妹學校，較2023年上升近10%。而2022/23學年批出的相關津貼金額近1.3億港元，涉及830間學校。

教育局發言人回覆指，在2023年年底前，在當時有約780所香港公帑資助學校與內地學校締結超過2,100對姊妹學校的基礎上，增加10%參與姊妹學校計劃的香港學校至共約860所，當局稱已實現目標。根據學校所提交的最新資料，截至2024年5月，共有935間上述的本地學校與內地學校結為2,933對姊妹學校。對比今年與去年的本地學校數目，升幅約為8.7%。

另外，為支援本地學校策劃和進行與內地姊妹學校的交流活動，教育局自2018/19學年起，為與內地學校締結成姊妹學校的本地公營及直接資助計劃學校(包括特殊學校)提供經常津貼及專業支援。2023/24學年的姊妹學校計劃津貼額，平均每校約16.3萬港元。而按教育局提供數據，自2019/20學年起，津貼開支均超過1億港元，最新2022/23學年的相關開支約為1.29億港元，涉及學校總數為830間，若按平均分配每校約有15.6萬港元。

當局指，現時姊妹學校計劃津貼並不涵蓋私立學校（包括國際學校）。私立學校以自負盈虧、市場主導及運作自主的原則營辦，須自行承擔所有營運開支，政府不提供經常資助，因此姊妹學校計劃津貼並不適宜擴展至涵蓋私立學校。