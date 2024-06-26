租契續期例7.5生效　政府指有6年時間分批處理

議員洪雯指有意見認為條例下土地自動獲得續期20年不需補地價，對大商家有利，但她認為此理解「狹隘」，因地契一般屬於商業、住宅、工業性質，是市民日常生活和營商的基礎，而香港有一半家庭擁有自己的物業，地契能否續期影響一半家庭的資產。

地產及建造界功能界別龍漢標也表示，香港有超過130萬名自置物業業主，業主能否順利將租契續期以及是否需要補地價，會影響物業價值和投資者信心，他舉例港島薄扶林花園租契到期，過千戶業主為應付租契到期的法律問題，花上大量金錢和精力，有樓宇按揭的業主更要處理銀行更新按揭文書的要求，因此同意條例草案，以簡單而有序的方式，分批為租契續期，免卻個別業權人和政府逐一簽立新租契所需的繁複手續。

發展局局長甯漢豪表示，法例可望於7月通過生效，而刊登續期公告的時間需要最少6年通知的安排，因此對於2030年或之前到期的租契，地政總署署長會在法例生效當日，即7月5日，在憲報刊登所有相關的續期公告，往後到期的租契會按最少6年的規定，逐批刊憲續期，對於政府決定續期的地契，建議的法定機制將會代替業權人逐一和署方簽立新租契的安排。

她又指條例草案載有條文，訂明涉及駐特區領事機構及指名的國際組織代表辦事處，如在香港擁有用作辦公、館長御邸、官員住房的房地產，仍然需要繼續按照要求，在地契到期前，先取得駐港公署批准。